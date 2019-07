O Super Bock Super Rock (SBSR), que nesta edição regressou a Sesimbra, no distrito de Setúbal, apresenta melhorias, mas os acessos, transportes e parque de estacionamento acabaram por desiludir no primeiro dia, em que os festivaleiros passaram horas no trânsito.

Passei duas horas numa fila para conseguir sair depois do concerto. Esta não foi a melhor estratégia”, disse à Lusa Joana Pinheiro, que prefere o ambiente natural da Herdade do Cabeço da Flauta, mas considerou que a organização “não foi a melhor”.

Esta opinião foi corroborada por muitas outras pessoas que estiveram na quinta-feira, no primeiro dia do festival, situação que é visível nos inúmeros comentários publicados na página do SBSR no Facebook.

Anunciavam um parque de estacionamento vigiado e iluminado. (…) Mais de meia hora para encontrar o carro num local escuro e sem qualquer tipo de sinalética. Cerca de duas horas parada numa fila até conseguir finalmente sair do referido parque”, comentou naquela rede social outra festivaleira.

Este problema não se verificou para quem chegou cedo, entre as 15:00 e as 17:00, ou para quem saiu antes do último concerto terminar. Contudo, depois desses períodos, tornou-se caótico e na Estrada Nacional 377 tornou-se difícil a passagem de veículos de emergência.

As críticas estenderam-se aos autocarros disponibilizados, com vários testemunhos de quem saiu cedo do festival, mas só chegou a Lisboa perto das 07:00.

Saí do recinto às 01:42, às 06:40 consigo entrar num autocarro”, comentou outra festivaleira.

Os “saudosistas” desta localização na natureza mostraram-se felizes pelo regresso ao Meco, que também permite o campismo, o que não acontecia no Parque das Nações, em Lisboa, onde se realizaram as três últimas edições.

Em entrevista à Lusa, na quinta-feira, Luís Montez, da promotora Música no Coração, não garantiu que a próxima edição continue a realizar-se no Meco, apesar de esperar que o investimento feito em eletricidade e esgotos “se amortize ao longo dos anos”.

No primeiro dia, o festival teve como cabeça-de-cartaz Lana Del Rey e alcançou 30 mil visitantes.

Phoenix, Kaytranada, Charlotte Gainsbourg, Capitão Fausto e Ezra Collective estão entre as bandas e artistas que atuam hoje no festival Super Bock Super Rock, que termina no sábado.