Parece que a relação de uma década da cantora Miley Cyrus e de Liam Hemsworth terminou. O casal anunciou a separação oito meses depois de ter dado o nó, em Los Angeles.

Um porta-voz do casal já emitiu um comunicado oficial, citado pela BBC, a dar conta da separação.

Em constante evolução, mudando como par e como indivíduos, decidiram que é o melhor, enquanto se focam em si próprios e nas respetivas carreiras”.

O documento continua, pedindo para que todos “respeitem o processo e a privacidade” de ambos.

Continuam pais dedicados para todos os seus animais durante este tempo afastados”.

Relembre que Miley Cyrus e Liam Hemsworth estavam juntos há dez anos, tendo oficializado a relação em dezembro de 2018. A cantora e o ator conheceram-se durante as gravações do filme "A Melodia do Adeus".

A primeira vez que as estrelas colocaram um ponto final da relação foi em 2013, tendo reatado em 2015.