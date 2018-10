O baixista da banda portuguesa Simbiose morreu este sábado, quando regressava a casa depois de um concerto no Pinhal Novo, no concelho de Palmela, Setúbal. Sérgio Curto, conhecido por “Bifes”, morreu num acidente.

A notícia da morte de Sérgio Curto, de 34 anos, foi avançada pela própria banda na sua página de Facebook.

Os Simbiose deixaram uma mensagem de “grande tristeza” pela morte deste elemento do grupo que tinha atuado nesse dia no festival Bardoada, no Pinhal Novo.

Sérgio Curto era baixista da banda de metal desde 2007 e liderava outro projeto musical, os Dr. Bifes & Os Psicopratas.