Bill Withers, o cantor de música soul que ficou conhecido pelos êxitos "Ain't No Sunshine" e "Lean On Me", morreu aos 81 anos.

O músico que nasceu em Slab Fork, no estado americano da Virginia Ocidental, morreu na segunda-feira, em Los Angeles, mas só agora a notícia foi divulgada. Whiters morreu devido a complicações de foro cardíaco.

Em comunicado, a família disse que Bill Whiters era um "homem solitário com um coração ligado ao mundo".

Ele falava de forma honesta paras as pessoas e conectava-se com cada uma delas", vincou a família.

Nasceu a 4 de julho de 1938 numa cidade marcada pela exploração mineira , fez serviço militar na Marinha, trabalhou na instalação de sanitários enquanto à noite fazia gravações caseiras à guitarra.

Do contrato com a editora Sussex Records, surgiram os três primeiros álbuns, com o de estreia, “Just as I am”, de 1971, a incluir o sucesso “Ain’t no Sunshine” e uma versão de “Let it be”, dos Beatles.

Com a falência da Sussex Records, Bill Withers passou a editar pela Columbia Records, e é desse período que sai a canção “Just the two of us”, em 1981, com Groover Washington Jr..

Whiters tornou-se um nome influente da música soul, venceu três prémios Grammy e foi nomeado para outros quatro.

O músico lançou oito álbuns. O seu último disco data de 1985, ano em que se retirou do panorama musical.