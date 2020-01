Este domingo realizou-se o primeiro de oito concertos de Madonna no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A organização do evento enviou uma nota a todos os espectadores, informando que não permitirá dispositivos de gravação dentro da sala de espetáculos.

Entre os aparelhos proibidos estão telemóveis, mas também smart watches ou camâras. A cantora tem outras sete datas marcadas na mesma sala.

Por favor, este evento será uma experiência sem telefones", informa a organização.

Os telemóveis serão colocados numa bolsa Yondr, que garante à organização que os aparelhos não são utilizados durante os concertos. Ainda que as pessoas fiquem com as bolsas durante o espetáculo, as mesmas só podem ser abertas com recurso a um dispositivo próprio para as desbloquear, que estará ao serviço da organização do evento.