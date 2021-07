A cantora norte-americana Ariana Grande anunciou que vai doar um milhão de dólares a uma organização de saúde mental, para que esta possa oferecer terapia gratuita.

Numa publicação na rede social Instagram, a cantora escreveu sobre a importância de cuidar da saúde mental e de pedir ajuda a especialistas.

Ariana Grande tem falado abertamente sobre a importância da terapia na sua vida, após o atentado, em 2017, no seu concerto em Manchester.

A organização BetterHelp agradeceu a todos os fãs de Ariana Grande pelo apoio e decidiu, juntamente com a cantora, duplicar a quantia doada originalmente.

Thank you @ArianaGrande fans! We are thrilled to see so many of you taking this step in your mental health journey. Together with Ariana, we've decided to double the amount of therapy we're giving away 💚 https://t.co/w6aufr5FBg pic.twitter.com/gTlHSAsM7A