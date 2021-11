Morreu Astro, antigo membro da banda UB40. A notícia foi confirmada pela banda, que adiantou que o músico morreu na sequência de uma doença que lhe tinha sido diagnosticada há pouco tempo.

Terence Wilson de nome original, Astro era vocalista e membro fundador da banda de reggae, tendo estado com o conjunto ao longo de 30 anos.

RIP ASTRO



We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.

Our sincere condolences to his family

UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8k