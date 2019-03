Foram esta sexta-feira revelados, avança a BBC News, pormenores sobre a causa de morte do vocalista dos The Prodigy, Keith Flint. De acordo com a autópsia, o cantor escolheu por termo à vida através de enforcamento.

O artista inglês, foi encontrado sem vida no dia 4 deste mês, aos 49 anos, em casa.

Os dados da autópsia, feita no Hospital de Broomfield, revelam que a morte do vocalista se deu por suicídio.

A morte de Flint continua a ser investigada e anida faltam os resultados dos exames toxicológicos feitos ao músico.

Os The Prodigy cancelaram a digressão do álbum do mais recente “No Tourists”.