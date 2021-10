O grupo italiano de rock “The Sun”, que faz da música um meio para passar uma mensagem de fé cristã, atua em Fátima, no dia 30 de outubro, no âmbito de uma viagem-peregrinação a Portugal, anunciou esta terça-feira a organização.

Com atuações internacionais em vários países, também pela Terra Santa, onde esteve pela primeira vez em 2011, e em grandes eventos católicos como o Encontro Mundial das Famílias e em várias edições da Jornada Mundial da Juventude, o grupo “The Sun”, fundado em 1997, escolheu este ano Fátima para um concerto gratuito e traz com ele 80 fãs numa viagem-peregrinação a Portugal, com visita a Lisboa, Fátima, Coimbra e Braga.

Segundo uma nota sobre a iniciativa, “entre outros reconhecimentos públicos que recebeu, o grupo foi premiado em 2013 no Festival da Doutrina Social, em Verona, pelo que tem feito por milhares de jovens, despertando neles a consciência de que agir ativamente pelo bem comum traz realização, alegria, dignidade ao indivíduo e à sociedade como um todo”.

Em 2016, Francesco Lorenzi, compositor, cantor e guitarrista, recebeu a Medalha do Pontificado - Prémio do Papa Francisco, no contexto das Academias Pontifícias, “pela sua contribuição para o desenvolvimento do humanismo cristão e das suas expressões artísticas no mundo".

A 16 de outubro deste ano, Francesco Lorenzi participou no VII Encontro de Músicos Católicos, organizado pela Conferência Episcopal Espanhola em Burgos, com o seu testemunho de vida e conversão que intitulou “A bondade trouxe-me a casa”.

Uma das suas digressões – “Tournée da Luz” -, que terminou em outubro de 2014, contou 172 eventos com mais de 200 mil participantes e passou por Itália, Portugal, Brasil e Israel.

Com entradas gratuitas, o concerto terá lugar no auditório do Centro de Estudos de Fátima (CEF), a partir das 21:00.