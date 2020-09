Tommy DeVito, músico fundador do grupo norte-americano Four Seasons, morreu depois de ter sido infetado com covid-19.

Natural de Belleville, Nova Jérsia, DeVito morreu em Las Vegas, na segunda-feira.

A morte do músico, de 92 anos,foi inicialmente anunciada pelo amigo Alfredo Nittoli e mais tarde confirmada por outros dois membros do grupo, Frankie Valli e Bob Gaudio, nas redes sociais.

Ele vai fazer falta a todos os que o amavam", escreveram numa publicação no Facebook.

A mensagem foi acompanhada de uma fotografia na qual Tommy DeVito é o primeiro elemento à esquerda.

DeVito juntou-se a Valli em 1956 e, quatro anos depois, com Gaudio e Nick Massi nasceram os Four Seasons.

O grupo pop norte-americano teve grande sucesso nas décadas de 60 e 70, com êxitos como "Oh What a Night", "Sherry", "Big Girls Don't Cry" e "Walk Like a Man". Estima-se que terão vendido cerca de 100 milhões de discos em todo o mundo.