De 10 a 12 de junho de 2021, o Porto vai receber a nona edição do NOS Primavera Sound e já há novidades sobre o cartaz.

Nomes como Gorillaz, Tyler, The Creator e Tame Impala vão encabeçar o cartaz do festival “que, na sua maioria, replica o que deveria ter sido celebrado este ano, e que reúne 63 artistas de 21 nacionalidades, com a aposta decidida em conjugar a tradição com o risco, os grandes nomes com os artistas de amanhã, os sons contemporâneos com os que explicam as últimas três décadas da música”, afirma a organização.

Para além de Gorillaz, de Damon Albarn (dos Blur), Tyler, “ícone mundial do hip-hop” e dos Tame impala, que atuam pela primeira vez no festival com o seu pop psicadélico de massas, o festival também vai acolher FKA twigs, Bad Bunny, Beck e Doja Cat.

Todos os bilhetes adquiridos para o NOS Primavera Sound 2020 são válidos para a edição de 2021. Para isso, é obrigatório efectuar a troca do bilhete do NOS Primavera Sound 2020 por um bilhete válido para a edição de 2021. Esta troca deverá ser feita no ponto de venda onde foi adquirido, a partir do dia da abertura da venda para 2021 e até ao dia 31 de Dezembro de 2020, não tendo qualquer custo associado.

Segundo a organização, os bilhetes diários podem ser adquiridos a partir de quinta-feira, 25 de Junho, às 12:00, pelo preço de 60,00€*, na DICE e nos pontos de venda habituais (FNAC, CTT, El Corte Inglés e Lojas NOS). A partir desta data vai ser também possível efetuar a troca do bilhete diário NOS Primavera Sound 2020 para o NOS Primavera Sound 2021.