Se 2020 foi o ano de The Weeknd, ao dominar as tabelas de música em todo o mundo, 2022 promete ser igualmente "animado" na vida do artista canadense.

O artista, que atua este domingo no intervalo do 'Super Bowl', anunciou esta quarta-feira, uma digressão mundial intitulada de "The After Hours - Tour".

O intérprete de "Blinding Lights" vai passar pelo nosso país a 25 de outubro de 2022, no Altice Arena, em Lisboa.

Nascido no Canadá, Abel Makkonen Tesfaye, que ficou conhecido por 'The Weeknd' é, neste momento, um dos grandes artistas do panorama musical mundial.

Em 2020, foi o artista mais ouvido na plataforma Spotify e tem uma carreira recheada de sucessos, tendo já participado na banda sonora de sonora de sucessos cinematográficos e televisivos como "Black Panther" ou "Game of Thrones.