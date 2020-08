Taylor Swift ajudou uma jovem portuguesa a cumprir o sonho de estudar matemática no Reino Unido, ao doar-lhe mais de 25.700 euros através da campanha GoFundMe.

Vitoria Maio, de 18 anos, é natural de Coimbra, mas vive em Tottenham, com os tios, há quatro anos, para tentar cumprir o sonho de estudar matemática na conceituada universidade.

No entanto, como conta na sua página, o pai morreu, a mãe continua em Portugal e os rendimentos não são suficientes. A jovem candidatou-se às bolsas universitárias, mas não cumpre os requisitos por ser considerada estudante da União Europeia.

Com o sonho em risco, Vitoria teve de pensar rapidamente em soluções para angariar quase 45 mil euros que lhe permitam pagar o alojamento, a alimentação e as despesas normais de um estudante (computador, livros, etc...).

Assim, a jovem criou uma página de angariação de fundos no GoFundMe onde conta como chegou ao Reino Unido aos 14 anos, sem os pais, para ir viver com os tios e estudar, uma vez que a mãe considerava que em Portugal não tinha condições para ter sucesso.

Esta sexta-feira, a jovem já tinha arrecadado mais de 46 mil euros, sendo que a maior doação chegou, supostamente, da cantora Taylor Swift.

No Twitter, a jovem não escondeu o entusiasmo pela ajuda recebida.

Of course I have to thank @taylorswift13 for donating more than £23k towards my campaign♥️♥️ I wouldn't have reached my target so quickly if it wasn't for you❣️❣️ May God bless you abundantly