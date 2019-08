O concerto dos New Order no Vodafone Paredes de Coura vai ser transmitido em direto esta quinta-feira na TVI24, às 22:50.

O grupo britânico, uma das bandas mais influentes e aclamadas dos anos 80, é um dos nomes mais esperados desta edição do festival.

Os New Order, que se formaram em Manchester depois da tragédia que abalou os Joy Division – o suicídio do vocalista Ian Curtis –, combinam uma sonoridade pós-punk com elementos da new wave e da música de dança.

Nos últimos anos, e depois da saída do lendário baixista Peter Hook, a banda entrou numa linha mais eletrónica - como bem atesta o último álbum, “Music Complete”, lançado em 2015.

Um concerto a não perder.