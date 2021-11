Os ABBA adiaram a promoção de um espetáculo por 24 horas, após um incidente que vitimou duas pessoas num concerto de tributo em Uppsala.

À luz dos mais recentes eventos num concerto de tributo ontem à noite na Suécia, decidimos adiar a divulgação do trailer do nosso concerto até amanhã”, pode ler-se na conta ABBA Voyage no Twitter.

In the light of the tragic news at the tribute concert in Sweden last night, we have decided to hold off on releasing our concert trailer until tomorrow.



Love,

ABBA Voyage — ABBA Voyage (@ABBAVoyage) November 3, 2021

Segundo as autoridades suecas, um homem de 80 anos terá caído acidentalmente de uma altura de sete andares, tendo morrido no local. Na queda, atingiu outro homem, de 60 anos, que veio a falecer mais tarde.

De acordo com o jornal The Guardian, o espetáculo, chamado “Thank You For The Music”, contou com uma audiência de mil pessoas e pretendia homenagear os dois membros masculinos da histórica banda, Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson.

Na sexta-feira, os ABBA irão lançar o álbum Voyage, exatamente 40 anós após o grupo se separar. Estão também previstos concertos virtuais para o mês de maio de 2022, em que os artistas serão representados por avatares.