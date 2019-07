Uma alforreca gigante foi avistada por mergulhadores na costa da Cornualha, em Inglaterra. A bióloga Lizzie Daly e o operador de câmara Dan Abbott, que filmavam um programa para a BBC, nadavam nas águas de Falmouth quando se depararam com o animal.

Lizzie Daly partilhou a descoberta nas redes sociais, fazendo com que a imagem captada por Abbott corresse mundo.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV