A PSP já divulgou onde vai colocar os radares ao longo do território nacional para ações de fiscalização no mês de novembro.

Como em outras alturas específicas do ano, a campanha “Quem o avisa...” da Polícia de Segurança Pública antecipa os locais onde vai realizar as operações de fiscalização rodoviária.

Fique a saber onde estarão os radares em novembro:

AÇORES

06-nov-18 12H45 ER n.º 1 de 1.ª no Lugar do Porto Judeu e Feteira - Angra Heroísmo

19-nov-18 12H45 ER n.º 1 de 1.ª no Lugar da Atalaia Ribeirinha - Angra do Heroísmo

27-nov-18 08H00 ER freguesia de Madalena - Madalena

27-nov-18 06H45 Av. Alberto I, Príncipe de Mónaco, freguesia Sta. Clara - Ponta Delgada

28-nov-18 12H45 ER de Relva, freguesia de Relva - Ponta Delgada

29-nov-18 12H45 ER n.º 1 de 1.ª no Lugar do Negrito São Mateus - Angra do Heroísmo

29-nov-18 12H45 ER de Feteiras, freguesia de Feteiras - de Ponta Delgada

AVEIRO

07-nov-18 08H00 EN 109 - Km 58.1 - Aveiro

10-nov-18 14H00 EN 16 - Aveiro

13-nov-18 08H00 Av. da Universidade - Aveiro

14-nov-18 09H00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

15-nov-18 09H00 Estrada de Santiago - Silvalde - Espinho

15-nov-18 15H00 Rua do Sobral - Ovar

22-nov-18 09H00 Av. Francisco Sá Carneiro - Ovar

22-nov-18 15H00 Variante da Rua 19 - Espinho

28-nov-18 09H00 Av. Dr. Renato Araújo - São João da Madeira

Beja

05-nov-18 09h00 Rua Zeca Afonso - Beja

14-nov-18 09h00 Av. Salgueiro Maia - Beja

20-nov-18 09h00 Rua Zeca Afonso - Beja

28-nov-18 09h00 Av. Salgueiro Maia - Beja

BRAGA

06-nov-18 8:00 Viaduto do Queimado - Barcelos

06-nov-18 9:00 Circular Urbana - Guimarães

09-nov-18 22:00 Av. Imaculada Conceição - Braga

13-nov-18 14:00 Circular de Barcelos - Barcelos

15-nov-18 14:00 Variante EN 14 - Famalicão

19-nov-18 9:00 Circular Urbana - Guimarães

21-nov-18 14:00 Circular de Barcelos - Barcelos

27-nov-18 14:00 Circular Urbana - Guimarães

27-nov-18 15:00 Av. Miguel Torga - Braga

BRAGANÇA

8-nov-18 08H00/12H00 Av. do Sabor - Bragança

9-nov-18 08H00/12H00 EN 15 - em Mirandela

CASTELO BRANCO

07-nov-18 17H00 / 19H00 Av. Cidade Rio de Janeiro - Covilhã

12-nov-18 10H00 / 12H00 EN 18 - Vale do Romeiro - Castelo Branco

20-nov-18 08H00 / 10H00 Alameda Pero da Covilhã - Covilhã

26-nov-18 16H30 / 18H30 Av. Espanha/Buenos Aires - Castelo Branco

COIMBRA

05-nov-18 15H00 Ponte Rainha Santa Isabel - Coimbra

09-nov-18 09H00 Via Augusto Vaz Serra - Coimbra

19-nov-18 15H00 Estrada da Guarda Inglesa

16-nov-18 14H00 IC2, Ferrugenta - Figueira da Foz

30-nov-18 08H00 IC2, Ponte Edgar Cardoso, Km 119,6 - Figueira da Foz

ÉVORA

02-nov-18 09h00 EN 18 - Bairro do Frei Aleixo (sentido Évora/Estremoz) - Évora

06-nov-18 09H00 EN 18 ao Gil - Estremoz

07-nov-18 14H00 EN. 114 - Évora Hotel (sentido Montemor/Évora) - Évora

14-nov-18 09H00 EN 254 - Bairro da Comenda - Évora

21-nov-18 09H00 ER 114-4 (sentido Arraiolos/Évora) - Évora

23-nov-18 09H00 EN 18 ao Gil - Estremoz

30-nov-18 09H00 Av. Lino de Carvalho - Évora

FARO

06-nov-18 10H Estrada Moinho da Palmeira - Faro

08-nov-18 09H00 - 12H00 Rua Cruz Vermelha - Tavira

12-nov-18 09H00 - 12H00 Av. V6 - Portimão

13-nov-18 09H00 - 12H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo António

15-nov-18 15H00 EN 125 - Faro

20-nov-18 16H Estrada Moinho da Palmeira - Faro

GUARDA

16-nov-18 14h00 VICEG - Via da Cintura Externa da Guarda

LEIRIA

13-nov-18 09H00/12H30 Rua da Figueira da Foz - Pombal

20-nov-18 09H00/12H00 Rua da Codosera – Caldas da Rainha.

LISBOA

02-nov-18 14H00/18H00 Av. Calouste Gulbenkian - Lisboa

03-nov-18 22H00/01H30 Av. Berlim c/ Praça Baden Powell - Lisboa

05-nov-18 14H00/18H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Lisboa

06-nov-18 09H00-17H00 Estrada dos Salgados - Amadora

08-nov-18 21h às 03h Av. Ivens - Dafundo, sentido Lisboa/Cascais

09-nov-18 22H00/02H00 Av. Roma - Lisboa

12-nov-18 09H00 Mem Martins - Av. Capitães de Abril

13-nov-18 14H00/18H00 Av. Padre Cruz - Lisboa

15-nov-18 14H00/18H00 Vila Franca de Xira - EN 10, Km 125.3 - Alhandra

16-nov-18 22H00/02H00 Av. Roma - Lisboa

19-nov-18 14H-18H Avenida da República - Estoril

21-nov-18 08H-13H Rua da Torre - Cascais

21-nov-18 09H00 / 12H00 Av. Nicolau Breyner - Loures

21-nov-18 14H00 / 17H00 Estrada Nacional 10 - São João da Talha, (dois Sentidos)

26-nov-18 14H00/18H00 Vila Franca de Xira - EN 10 ao km 115.8 - Reta do Cabo

28-nov-18 21H00/00H30 Av. Berlim c/ Praça Baden Powell - Lisboa

MADEIRA

06-nov-18 14H00 Estrada da Ponta da Oliveira - Santa Cruz

09-nov-18 17H00 VE1 Moinhos - Faial / VE1 Túnel do Cortado - Santana

10-nov-18 19H00 VE3 Km1 sentido sul-norte - Ribeira Brava

13-nov-18 08H00 Av. do Infante - Estrada Comandante Camacho de Freitas - Funchal

16-nov-18 08H00 Av. Mário Soares - Rua Dr. Pestana Júnior - Funchal

21-nov-18 14H00 Estrada Monumental - Rua Dr. Pestana Júnior - Funchal

22-nov-18 13H00 VR1 Km 9.4 sentido este-oeste - Câmara de Lobos

28-nov-18 14H00 Rua 5 de Outubro - Av. Mário Soares - Funchal

PORTALEGRE

12-nov-18 15H00 EN 372 - Elvas

28-nov-18 08H30 EN 246 - Portalegre

PORTO

06-nov-18 08H00/12H00 Av. Calouste Gulbenkian - Matosinhos

08-nov-18 14H00/18H00 A. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira

13-nov-18 08H00/12H00 Estrada Nacional Nº105 - Santo Tirso

15-nov-18 14H00/18H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

20-nov-18 20H00/24H00 Av. D. João II - Oliveira do Douro

27-nov-18 20H00/24H00 Estrada da Circunvalação - 10999 - Porto

SANTARÉM

05-nov-18 08:00/12:00 Av. Dos Bombeiros Voluntários - Ourém

06-nov-18 09:00/12:00 Rua Escola Regentes Agrícolas - Santarém

07-nov-18 08:00/12:00 Av. Dr. Farinha Pereira - Abrantes

13-nov-18 14:00/18:00 Av. Do Bom Amor - Torres Novas

16-nov-18 14:00/18:00 EN 114 - Perofilho - Santarém

23-nov-18 09:00/13:00 Av. Eng. Ferreira Mesquita - Entroncamento

27-nov-18 08:00/12:00 EN 110 - Alvito - Tomar

SETUBAL

06-nov-18 10:00 Av. Arsenal do Alfeite (sentido Almada/Corroios)- Almada

16-nov-18 09:00 Av. 1º de Maio - Amora

16-nov-18 14:00 Circular Externa - Montijo

21-nov-18 08:00 EN 10.3 - Barreiro

VIANA DO CASTELO

26-nov-18 10H00-12H30 Estrada da Abelheira - Viana do Castelo

VILA REAL

07-nov-18 09H00 Av. da Unesco (Variante de Vila Nova) - Vila Real

08-nov-18 14H00 Av. da Galiza - Chaves

22-nov-18 14H00 Rua Rainha Dona Mafalda - Chaves

29-nov-18 14H00 Av. da Europa - Vila Real

VISEU

05-nov-18 16H00 Av. da Europa - Viseu

19-nov-18 14H30 Av. D. Egas Moniz - Lamego

23-nov-18 09H00 Estrada de Nelas - Viseu

29-nov-18 08H30 Av. Cidade Salamanca - Viseu