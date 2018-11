O BMW veio agora revelar o novo Série 8 Cabriolet que tem apresentação marcada para o final do próximo mês, no Salão Automóvel de Los Angeles.

Esta nova aposta da marca de Munique revela uma imagem exterior em que sobressai a nova linguagem de design da BMW, clara e precisa com linhas elegantemente e fluídas que se destacam com a capota recolhida.

Este Série 8 Cabriolet conta com capota elétrica de de tecido e não rígida, silenciosa, que abre e fecha em apenas 15 segundos mesmo em andamento até a uma velocidade 50 km.

Entre as novidades apresentadas pelo novo Série 8 Cabrio, destaca para grande grelha de duplo rim e os faróis rasgados com as luzes LED adaptativas.

O modelo nas imagens é a versão topo de gama, o M850i xDrive, que conta com o mesmo motor V8 biturbo de 4.4 litros que encontramos na versão Coupé equivalente e dispõem de 530 cv de potência e 750 Nm de binário máximo, números mais do que suficientes para o levar dos 0 aos 100 km/h em menos de 4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 250 km/h.

Apesar da sua elegância e conforto a BMW reforça que o Série 8 Cabrio não perdeu o seu caráter desportivo

Este novo Cabriolet da BMW conta com Todas as ajudas à condução estão disponíveis no Série 8: Cruise Control Adaptativo com Stop & Go, manutenção da faixa de rodagem com sistema de proteção de colisão lateral, alerta para a transposição da faixa de rodagem, monitorização ativa do ângulo morto e aviso de tráfego cruzado.

A chegada ao mercado deste novo BMW Série 8 Cabriolet está marcada para 2019.