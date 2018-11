A McLaren confirmou várias especificações técnicas do Senna GTR quando a produção do superdesportivo de está cada vez mais próxima.

Entre as características deste carro exclusivo para o desfrute em pista, o McLaren Senna GTR apresenta-se com uma capacidade para gerar 1.000 kg de pressão aerodinâmica a para do motor de 4.0 litros V8 biturbo de 838 cv de potência e com um binário de 800 Nm.

Evolução do McLaren Senna, este GTR reforça o seu estatuto exclusivo para pista com uma suspensão derivada do programa de corridas McLaren GT3 estando dotado de pneus slick Pirelli.

Os protótipos começaram a rodar nesta semana tendo em vista o início da produção – que será reduzida – ainda mais exclusivo do que o seu irmão de estrada, o McLaren Senna GTR só vai ter 75 exemplares ao preço de 1,2 milhões de euros (antes de impostos), que já estão vendidos.

As primeiras entregas do GTR estão previstas para setembro do próximo ano, altura em que fica completa a produção do McLaren Senna homologado para estrada.