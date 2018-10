A Opel vai relançar o modelo Mokka X no mercado português já no final deste mês de outubro.

O popular SUV, que totaliza mais de 900 mil unidades vendidas na Europa, conheceu até hoje uma carreira muito limitada em Portugal devido ao regulamento de classificação de veículos nas portagens de autoestradas, que o colocava como Classe 2, acima dos restantes concorrentes diretos. Com a reformulação da lei, que vigorará a partir de dia 1 de janeiro de 2019, o Mokka X vai ser inserido na Classe 1.

O Mokka X é um SUV do segmento subcompacto, com 4,28 metros de comprimento e que surge agora com os novos faróis Adaptive Forward Lighting compostos exclusivamente por LED, uma câmara dianteira Opel Eye, com variadas funções associadas com a comutação automática de médios/máximos, o reconhecimento de sinais de trânsito, o alerta de colisão dianteira iminente e o alerta de saída de faixa.

Na área do infoentretenimento, todos os Mokka X oferecem de série o aparelho de topo da mais recente linha IntelliLink, o Navi 900, com navegação integrada e ecrã tátil de oito polegadas. O IntelliLink faz a integração de várias funções de telefones ‘smartphones’ através dos sistemas de projeção Apple CarPlay e Android Auto.

A gama de motores do Mokka X contempla uma opção 1.4 Turbo a gasolina que debita 140 cv de potência. O mesmo bloco tem ainda uma variante FlexFuel, a gasolina e GPL, com a mesma potência. Já do lado Diesel surge o 1.6 CDTI de 136 cv e 320 Nm de binário máximo.

O Mokka X oferece versões com sistema de tração integral com controlo eletrónico, bem como versões com caixa automática de seis velocidades.

Cabe ao Mokka X a estreia da série especial ‘120’, que comemora a passagem dos 120 anos de produção automóvel da marca que se assinalam em 2019.

O Mokka X ‘120’ posiciona-se à entrada da gama, com preços a partir dos 24.030 euros com motor 1.4 Turbo a gasolina, enquanto a versão Turbo Innovation de transmissão automática tem um preço de 27.630 euros.

Já nas versões a gasóleo a entrada da gama é feita com um motor 1.6 CDTI com um preços de 27.230 euros, enquanto o Opel Mokka X 1.6 CDTI Innovation de transmissão automática terá um preço de 31.370 euros.