Acompanhando as tendências, mas nunca saindo de moda, a Fiat acaba de lançar o novo 500 Collezione dedicado ao outono.

Depois da edição especial da primavera apresentada no último Salão do Automóvel de Genebra, é agora lançada, em estreia mundial, a nova edição especial Fiat 500 Collezione dedicada ao outono. Mais uma vez, esta série do Fiat 500 celebra o estilo, o design, a proverbial iconicidade e a inimitável personalidade de um símbolo intemporal da elegância e criatividade italianas, sendo capaz de aquecer mesmo os mais frios meses do ano.

A sensação de calor vem da combinação de cores, materiais e pormenores, que conquistará quem quer que deseje distinguir-se pelo inconfundível charme e aprecie uma estética irreverente e um estilo sem compromissos.

Disponível em duas versões, berlina com teto de vidro, de série, e descapotável com capota maleável cinzenta, o novo 500 Collezione exibe cores de carroçaria exclusivas e originais, como a surpreendente combinação bicolor "Brunello", em Bordeaux Opera e Cinzento Carrara, que evoca o glamour da moda e as cores outonais.

O modelo está também disponível com pintura monocromática nas cores Bordeaux Opera, Cinzento Carrara, Cinzento Cortina e Preto Vesuvio. A nova tonalidade Cinzento Cortina faz a sua estreia nesta edição especial.

A linha externa é enriquecida com um friso cromado no capô e uma linha de cintura em cor de cobre, a condizer com o acabamento das jantes de 16" em liga leve, de série.

O interior também sugere a ligação ao mundo da moda nos estofos com revestimento listrado em preto e bordeaux, com topo em vinil e logótipo 500 bordado a bordeaux. Evocando a linha de cintura externa, uma linha cor de cobre sobressai no tabliê, num tom a condizer com a carroçaria.

Ao atraente design deste modelos junta-se à tecnologia na nova edição especial 500, que oferece, de série, sensores de estacionamento, de chuva e de luminosidade, indo ao encontro das exigências dos clientes que procuram conforto, comodidade e segurança. O equipamento foi projetado para tornar a condução do dia a dia mais fácil e confortável.

O novo Fiat 500 Collezione propõe ainda uma série de conteúdos opcionais, como rádio Uconnect 7" HD LIVE com integração com Apple CarPlay e compatibilidade com Android Auto, navegação integrada com mapas TomTom, ecrã de 7" TFT, o maior na categoria, e sistema de som Hi-Fi Beats, para uma experiência sonora premium.

Por fim, é possível escolher entre dois motores a gasolina E6D - o experimentado e testado 1.2 de 69 cv, também disponível com dupla alimentação a gasolina e GPL, caixa de velocidades robotizada Dualogic e comandos de patilhas no volante, e o motor TwinAir 0.9 cm3 de 85 cv.

Os preços deste novo Fiat 500 que vai chegar aio mercado a partir de novembro, iniciam-se nos 17.120 euros.