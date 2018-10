Lançada em alguns mercados este ano, a geração 2018 do Mazda6 obteve a pontuação máxima de 5 estrelas na mais recente série de testes de colisão promovida pelo Euro NCAP.

Trata-se do primeiro Mazda a obter uma classificação geral de 5 estrelas segundo as novas normas de avaliação, implementadas por este organismo.

Entre os factores chave que determinaram o sucesso deste Mazda6 estão o aumento da rigidez da sua arquitectura SKYACTIV-Body, extremamente leve mas com elevada capacidade de absorção de impactos, uma gama alargada de avançadas tecnologias de segurança com assinatura i-ACTIVSENSE, que ajudam o condutor a identificar potenciais riscos e reduzir a probabilidade de danos ou ferimentos, bem como um melhor comportamento em termos de protecção de peões.

Nas 4 categorias que constam do actual programa de avaliação do Euro NCAP – Protecção de Ocupantes Adultos, Protecção de Ocupantes Crianças, Utilizadores Vulneráveis da Estrada (segurança de peões) e Sistemas de Assistência de Segurança – o Mazda6 superou ou igualou três dos quatro resultados obtidos em 2013, pela anterior geração.

A pontuação na “Protecção de Ocupantes Adultos” registou uma melhoria de 3%, alcançando uns excepcionais 95%, obtendo a pontuação máxima na colisão frontal com um automóvel imobilizado, bem como na colisão lateral com uma barreira e na colisão lateral com um poste. O resultado obtido na “Protecção de Ocupantes Crianças” evoluiu 14%, para um total de 91%, tendo a pontuação máxima sido obtida nas categorias de colisão frontal e colisão lateral. O meritório resultado de 66% na categoria “Utilizadores Vulneráveis da Estrada (segurança de peões)” iguala a pontuação do modelo anterior, com este Mazda6 a alcançar uns impressionantes 73% na categoria de “Sistemas de Assistência de Segurança”.

Com base numa já vasta disponibilidade de tecnologias de segurança i-ACTIVSENSE, este Mazda6 integra versões actualizadas dos sistemas Mazda Cruise Control (MRCC) e dos Faróis de LED Adaptativos (Adaptive LED Headlights, ALH), o sistema inteligente de limitação de velocidade Intelligent Speed Assist (ISA), função auto-hold (controlo de arranque em subida) e um Ecrã a 360° (View Monitor).

O comportamento na protecção de peões viu-se, também, melhorado com a adopção de um capô activo.