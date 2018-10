A McLaren revelou esta sexta-feira o seu Hyper-GT da Série Ultimate. Trata-se do McLaren Speedtail que é o carro mais veloz de sempre da casa de Woking e pode atingir a velocidade máxima de 403 km/h, superando assim os 391 km/h de velocidade máxima do McLaren F1 de estrada – no qual também se inspira com a posição de condução central, com mais dois lugares em posição ligeiramente recuada.

Com um design assumido como 'futurista', o McLaren Speedtail terá uma motorização híbrida a gasolina e elétrica produzindo uma potência na ordem dos 1.000 cv para suportar o extraordinário desempenho.

A aceleração em linha reta do Speedtail estabelece um novo marco para um McLaren, já chega dos 0-300 km/h em apenas 12,8 segundos.

O cockpit em forma de lágrima e o corpo aerodinamicamente otimizado são a base para a excepcional eficiência de arrasto aerodinâmico, com características inovadoras como sejam as tampas aerodinâmicas das rodas dianteiras em fibra de carbono, retrovisores digitais retráteis (em vez de espelhos) e ailerons traseiros ativos patenteados.

As asas traseiras móveis assumem vários configurações de acordo com as necessidades de cada momento, podendo assim funcionar como travões, ou de forma a garantir que o Speedtail alcança a sua máxima velocidade, os 403 km/h.

Um modo condução 'Velocity' orientado para alta velocidade fixa as câmaras dentro das portas e baixa o carro em 35 milímetros para melhorar ainda mais a sua aerodinâmica.

Este novo Speedtail é construído numa estrutura de fibra de carbono e beneficia de uma suspensão ativa de alumínio e travões de cerâmica e carbono.

Estar ao volante de um Speedtail promete ser uma experiência verdadeiramente sensacional e ao contrário da que se desfruta em qualquer outro veículo superdesportivo.

No seu interior sobressai o opulente painel central composto por três ecrãs. Nas extremidades, junto aos pilares A, estão disponíveis dois ecrãs que mostram em tempo real o que as câmaras exteriores estão a filmar, permitindo assim substituir os espelhos laterais convencionais. No volante de três raios sobressaem os botões que controlam todos os recursos, como as janelas ou a dinâmica ativa do veículo.

Para além destes detalhes a consola central está instalada no no tejadilho, fazendo lembrar um avião e é lá que podemos desligar ou selecionar os vários modos de condução .

A McLaren só vai produzir 106 unidades do Speedtail – já reservadas a um preço de 1,75 milhões de libras (cerca de 2 milhões de euros, já com impostos).

O Speedtail é o terceiro modelo da gama de topo da McLaren, a 'Ultimate Series' da qual fazem parte o P1 e o Senna.