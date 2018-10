A Audi apresentou agora a oitava geração do Audi A6, nas variantes Limousine e Avant, propondo numerosas inovações para o segmento. Seja em termos de digitalização, conforto ou desportivismo, o dinâmico e elegantemente esculpido Audi A6 é multifacetado. O chassis e a suspensão foram desenhados para oferecer o melhor conforto.

O sistema mild-hybrid está presente em todos os motores e aumenta a eficiência. A direção dinâmica com eixo traseiro direcional aumenta a manobrabilidade e a agilidade. Por sua vez, o sistema MMI touch response, totalmente digital, oferece uma utilização intuitiva para o condutor e o passageiro.

Com modernos e completos sistemas de assistência ao condutor, o A6 estabelece novos padrões na categoria premium, garantindo maior conforto, estabilidade e segurança, em deslocações urbanas ou em viagens de longa duração. O pacote City inclui soluções como, por exemplo, a nova assistência em cruzamentos. Já o pacote Tour surge com o active lane assist, que complementa o cruise control adaptativo através de uma suave intervenção da direção para manter o veículo na faixa de rodagem. O assistente de eficiência promove um estilo de condução económica, reduzindo o consumo.

Tal como os modelos A8 e A7 Sportback, o A6 é um embaixador da nova linguagem de design da Audi. Com superfícies alongadas, contornos elegantes e linhas marcantes, a nova limousine transmite inconfundivelmente o seu caráter: elegância, desportivismo e elevada tecnologia e sofisticação.

O exterior do A6 Limousine destaca-se pelas proporções equilibradas – longo capot do motor, grande distância entre eixos e curtas dimensões entre o centro das rodas e as extremidades dianteira e traseira

A tecnologia Audi mild hybrid (MHEV) aumenta ainda mais o conforto e a eficiência de todos os motores que compõem a gama do novo A6.

Em condições reais de condução, a tecnologia MHEV reduz o consumo de combustível até 0,7 l/100 km. Com os motores V6, é aplicado um sistema elétrico primário de 48 V, enquanto que no 2.0 TDI é um sistema elétrico de 12 V. Em ambos os casos, o alternador (BAS) funciona em conjunto com uma bateria de iões de lítio. O Audi A6 pode desligar por completo o motor quando está ativa a função “roda livre”, entre os 55 e os 160 km/h. O sistema startstop funciona entre 7 e 22 km/h. O motor é reiniciado de forma preventiva assim que o veículo à frente do Audi A6 iniciar o andamento.

O novo A6 chega agora ao mercado nacional com dois motores – 40 TDI e 50 TDI, com potências de 204 cv e 286 cv, respetivamente – e preços a partir de 59.950 euros (Limousine) e 62.550 euros (Avant).

