O mercado de veículos novos de duas rodas, triciclos e quadriciclos registou em outubro um crescimento de 5,4 por cento face a igual mês do ano anterior, tendo sido matriculadas em Portugal 2.578 unidades.

Segundo os dados revelados pela Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), o mercado dos motociclos com mais de 125 cm3 de cilindrada continuou a acelerar no mês de outubro, por contraste com o sector dos ciclomotores que registou uma queda no mesmo mês.

Em termos acumulados, nos últimos dez meses de 2018, foram matriculados 28.618 veículos em Portugal, o que correspondeu a um crescimento homólogo do número de unidades matriculadas de 10,4 por cento.

Numa análise individualizada pelos principais tipos de veículos, no período referido, observou-se que o mercado de ciclomotores novos matriculados pelos representantes oficiais das marcas totalizou 192 unidades em outubro de 2018, tendo apresentado uma variação negativa de 12,3 por cento face ao mês homólogo de 2017.

Em termos acumulados, de janeiro a outubro de 2018, foram matriculados 2.246 ciclomotores, o que se traduziu num decréscimo de 10,4 por cento relativamente a igual período do ano anterior.

Já no mercado de motociclos foram matriculados em Portugal 2.311 motociclos, o que representou um aumento de 9,6 por cento face a igual mês de 2017.

Em termos acumulados, nos últimos dez meses de 2018, o número de unidades matriculadas cresceu 14,1 por cento face ao período homólogo do ano anterior, tendo sido colocados em circulação 25.444 novos motociclos.

Os motociclos de cilindrada até 125 cm3 registaram, em outubro, um total de 1.238 unidades matriculadas em Portugal, o que representou um acréscimo de 2,5 por cento face ao mês homólogo do ano passado.

Quanto ao número acumulado de motociclos até 125 cm3 matriculados nos últimos dez meses de 2018, este situou-se em 14.232 unidades, o que representou um crescimento de 9,2 por cento face a igual período de 2017.

Os motociclos de cilindrada superior a 125 cm3 colocados em circulação pela primeira vez em Portugal registaram, no mês de outubro de 2018, um total de 1.073 unidades, o que representou um acréscimo de 19,1 por cento face ao mês homólogo do ano anterior.

Em termos acumulados, de janeiro a outubro de 2018, as matrículas deste tipo de veículos totalizaram 11.212 unidades, o que se traduziu num aumento de 21,0 por cento em relação ao período homólogo de 2017.

Já o mercado de quadriciclos situou-se nas 68 unidades matriculadas em outubro de 2018, o que representou uma queda de 41,4 por cento face a igual mês de 2017.

Nos últimos dez meses de 2018 as matrículas de quadriciclos registaram um decréscimo de 17,2 por cento em relação ao período homólogo do ano anterior, tendo sido matriculados 859 quadriciclos