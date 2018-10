Um acidente entre um Audi R8 e um furgão Volkswagen terminou com o carro desportivo partido em dois. Mas esse não é o final desta história, que é um final feliz: qualquer um dos condutores saiu sem problemas de maior do incidente.

O espetacular acidente pelo estado em que ficou o R8 aconteceu no passado sábado, perto da fronteira da Itália com a Áustria na região tirolesa de Vinschgau. Os Bombeiros Voluntários de Latsch contaram que ao chegarem ao local do “embate” entre os dois veículos encontraram o Audi R8 “rasgado completamente em duas partes peça força do impacto” – como se pode ver pelas imagens divulgadas.

Mas para além dos estragos no R8 que as imagens mostram, os Voluntários de Latsch contam também que houve “dois feridos”. Mas os ferimentos em ambos foram menores e os bombeiros frisam que “o condutor do Audi conseguiu deixar o seu (meio) carro quase ileso”.

VEJA TAMBÉM:

McLaren Senna bate num muro depois de sair do stand

Capô (mal) preso é causa de tremendo acidente em cadeia

Enfiou um Lamborghini na traseira de uma pick-up e fugiu de cena num Classe S