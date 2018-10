A Aston Martin vendeu os desenhos do design e da maquinaria do Vanquish por 20 milhões de libras (cerca de 22,6 milhões de euros ao câmbio atual).

A venda está assumida no prospeto emitido no âmbito do processo de entrada na Bolsa de Londres no início deste mês pela fabricante britânica de automóveis.

No documento de 321 páginas que o «Carscoops» refere, está também revelado que o motor do crossover DBX será um V8 biturbo fornecido pela Mercedes-AMG.

A venda dos desenhos aconteceu em junho ignorando-se quem foi o comprador, mas sabendo-se que o acordo de venda inclui um período de 18 meses de assistência pela Aston Martin Consulting.