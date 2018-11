O Audi RSQ e-tron vai entrar para a história da marca de Ingolstadt, já que será o primeiro protótipo criado em exclusivo pela Audi para um filme de animação. Trata-se do Spies in Disguise, produzido pela Twentieth Century Fox e no qual o Audi RSQ e-tron será uma das vedetas.

A marca germânica já tinha experiência com modelos projetados para o cinema, depois do seu RSQ Concept, ter partilhado os holofotes com o ator Will Smith em 'Eu, Robot' , mas nunca tinha criado um protótipo virtual.

Seguindo as tendências globais, este RSQ e-tron será um modelo elétrico e completamente autónomo. A inteligência artificial de que está dotado permite que se transforme, tornando-se no companheiro perfeito do espião Lance Sterling , o protagonista do filme ao qual o ator Will Smith empresta a voz .

O novo filme de animação da Twentieth Century Fox vai chegar às salas de cinema apenas em setembro do próximo ano, mas os desenhos do Audi RSQ e-tron, esses já foram disponibilizados.