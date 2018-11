Acidentes com autocarros tem estado na ordem do dia nos últimos tempos e este é mais um daqueles acidentes difíceis de compreender.

Aconteceu na Rússia no final do mês de outubro, onde o condutor do autocarro não respeitou um sinal vermelho e com o piso molhado devido à chuva, a violência do embate num Audi é assustadora.

Não se sabe se o acidente provocou feridos, mas a violência do acidente não deixa antever um desfecho positivo para quem seguia no interior do Audi.