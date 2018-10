O novo BMW Série 8 M850i xDrive fez a sua apresentação mundial em Portugal, mais concretamente no Circuito do Estoril e nas estradas de Cascais e Sintra.

Com lançamento previsto para o próximo mês de novembro, este novo BMW Série 8 M850i xDrive conta com um motor a gasolina V8 de 4,4 litros que produz 523 cavalos de potência e 750 Nm de binário. Com este motor, a velocidade máxima continua limitada a 250 km/h, mas chega aos 100 km/h em apenas 3,7 segundos.

Este Série 8 M850i recorre ao sistema 4×4 da marca germânica, denominado xDrive, para transmitir à traseira toda a potência, excepto quando há perdas de aderência nas rodas posteriores, o que permite aos condutores uma maior diversão ao volante, sem sustos desnecessários provocados por faltas de tracção.

Este novo coupé da BMW usufrui ainda de quatro rodas direccionais, barras estabilizadoras activas e uma caixa automática de oito velocidades com uma função que deixa o carro deslizar com o motor parado quando se desacelera, à mínima descida ou até em plano, sempre que a velocidade esteja entre 15 e 160 km/h.

