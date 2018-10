A Ducati já deu a conhecer a sua nova Multistrada 1260 Enduro que diz ser mais divertida e fácil de utilizar, permitindo a todos os que gostam deste tipo de motos desfrutar da tecnologia da Ducati.

A nova Ducati Multistrada 1260 Enduro que será apresentada oficialmente no Salão de Milão 2019 (EICMA), conta com um renovado motor Ducati Testastretta DVT (Desmodromic Variable Timing) de 1262cc, , com sistema de abertura variável das válvulas e debitando 158 cv, motor que se estreou no ano passado com a Multistrada 1260. Comparativamente à anterior versão, conta com 64 cm3 extra de capacidade e um conjunto de melhoramentos que lhe garante uma entrega de potência excelente mas extremamente suave desde os mais baixos regimes de rotação, tornando esta moto mais divertida que nunca de conduzir. Isto permite passagens de caixa menos frequentes, possibilitando que o condutor se possa focar apenas em desfrutar da viagem.

Apesar do novo motor Testastretta proporcionar prestações impressionantes, a potência é mantida sob controlo e é entregue de forma segura graças aos Riding Modes, à nova função Ride by Wire que assegura um controlo do acelerador mais suave e eficaz, e ao DQS (Ducati Quick Shift) Up & Down, que melhora de forma significativa a experiência de condução graças às trocas de caixa fluidas e precisas, em ambos os sentidos, sem recurso à embraiagem.

O pacote eletrónico de série inclui ainda o ABS em curva da Bosch, o sistema Ducati Cornering Lights de iluminação em curva, controlo de tração e Vehicle Hold Control (VHC), tornando esta moto na referência do seu segmento.

Graças às jantes de raios – de 19’’ na frente e 17’’ atrás – a Multistrada 1260 Enduro é perfeita para longas viagens de aventura. Contando com as recalibradas suspensões eletrónicas semiativas Sachs (com 185 mm de curso em ambos os trens) e um depósito de combustível de 30 litros, a Enduro, com a sua autonomia de mais de 450 km, é uma globetrotter imparável em qualquer terreno.

Uma ergonomia revista (assento, guiador e centro de gravidade são todos mais baixos do que na versão 1200) e a nova regulação das suspensões asseguram mais conforto e diversão, a qualquer condutor e sob quaisquer condições.

A nova Multistrada 1260 Enduro estará disponível nas cores Ducati Red e Sand.