A Brabham regressou à produção de carros sob o nome da nova Brabham Automotive e com o novo Brabham BT62 – um superdesportivo exclusivo para pista e também exclusivo para 70 pessoas nesta edição limitada que celebra a estreia da marca nas corridas há 70 anos.

Mas a fabricante australiana decidiu “responder ao desejo de alguns clientes para o uso ocasional na estrada – especialmente para conduzir o carro de e para o circuito” e disponibiliza agora uma conversão para homologação na via pública.

O processo de conversão para uso na estrada do Brabham BT62 será feito no Reino Unido no que respeita aos clientes europeus adicionando 150 mil libras (quase 167 mil euros) ao preço base de um milhão de libras (cerca de 1,1 milhões de euros) do superdespotivo dotado de um 5.4 litros V8 naturalmente aspirado com 700 cv de potência.

Para além dos trâmites legais, o Brabham BT62 sofrerá também alterações para se mais conduzível na estrada como, por exemplo, a inclusão de um «kit» que permite elevar os eixos ou do ar condicionado, que o deixarão mais pesado do que o exclusivo para pista.