Exibindo a farda azul institucional da Força, a frota especial de 19 veículos Jeep Grand Cherokee é equipada com o motor de 3 litros V-6 de 190 cv diesel Multijet acoplado a transmissão automática de oito velocidades e tração às quatro rodas.

Vários componentes deste Grand Cherokee foram blindados, incluindo pára-brisas e vidros laterais, pneus e carroçaria. Os componentes da suspensão foram reforçados para otimizar as capacidades de manobra em todo o terreno. O resultado é um veículo tático capaz de assegurar segurança ao mais elevado nível aos homens e mulheres da Força, proporcionando excecional fiabilidade mecânica para realizar com sucesso cada missão.

Estes especiais Jeep Grand Cherokee apresentam novas luzes de direção azuis com LED na porta da bagageira, colocadas ao lado da placa de matrícula. No habitáculo, são equipados com os avançados sistemas tecnológicos utilizados pelos Carabinieri, como o sistema Odino que se conecta em tempo real à base de dados partilhada da Polícia Italiana, às autoridades de registo de veículos e à Ania (associação de seguradoras). O sistema opera com um tablet Android de 7" e está adequadamente colocado em guias deslizantes localizadas no tabliê.

O primeiro dos 19 veículos da frota foram agora entregues aos Carabinieri Italianos em Roma. No fim do ano, toda a frota de Grand Cherokee estará ao serviço ativo em Itália, reforçando a histórica parceria entre o Grupo FCA e os Carabinieri.