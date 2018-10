Na Argentina, o condutor de um Porsche que estacionou em cima da passadeira acabou por deixar o local com o carro cheio de lixo.

O episódio aconteceu na Avenida Juan Bautista Alberdi y Viel, no bairro de Caballito, na capital Buenos Aires, e foi «apanhado» por uma conta associada ao serviço local de táxis.

A plataforma «Solo Tránsito» veiculou a informação – sobre o que aconteceu ao Porsche, que era um Boxster S – divulgando mais imagens do lixo em cima do descapotável.

Caballito Av. Juan Bautista Alberdi y Viel dejó el Porche carrera 4 convertible sobre la senda peatonal 🚫 y se lo llenaron de basura 🤦♂️ via @TransitoTwiit pic.twitter.com/mnsT2ptIYS — Solo Tránsito↗ (@solotransito) 21 de outubro de 2018

As últimas imagens ficam para o vídeo que «apanha» o condutor do desportivo a deparar-se com o lixo que lhe depositaram no carro e a arrancar do local…