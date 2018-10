A Jaguar anunciou o lançamento de uma edição especial do F-Type em ambas as versões coupé e descapotável para celebrar os 70 anos da marca.

O Jaguar F-Type Chequered Flag («Bandeira de Xadrez») vem com os motores de 2.0 litros de 295 cv e com os de 3.0 Litros V6 de 335 e 374 cv com transmissão Quickshift de oito velocidades– o 5.0 litros V8 de 542 cv não entra nesta versão comemorativa.

Com três cores (Vermelho Caldera, Branco Fuji e Cinzento Carpathian), o F-Type Chequered Flag traz um interior exclusivo em vários detalhes que vão desde os bancos ao volante passando pela consola central; para além de evoluções no infoentretenimento – a versão coupé apresenta o tejadilho em preto.

Os preços anunciados começam nos 70 mil euros.