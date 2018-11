A Aston Martin anunciou agora uma nova edição limitada de 24 unidades baseada no DBS Superleggera, para prestar homenagem à vitória da marca na edição de 1959 das 24 Horas de Le Mans, com o DBR1.

Na celebre corrida de resistência, a marca britânica alcançou a dobradinha e agora a divisão Q presta a devida homenagem com a produção de um DBS 59 que surge com uma decoração que remete para o modelo de corridas original, o emblemático verde Aston Martin Racing Green combinado com aplicações em fibra de carbono no tejadilho e no spoiler traseiro.

Uma combinação clássica de couro é utilizada em todo o interior deste modelo exclusivo, juntamente com tecido inspirado no material do banco do DBR1 combinando os tons de castanho com toques de verde e bronze

O motor desta edição limitada é o mesmo que equipa o DBS Superleggera, ou seja, um V12 sobrealimentado de 5,2 litros, com 725cv e 900 Nm que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,4 segundos e alcança uma velocidade máxima de aos 339 km/h de velocidade máxima.