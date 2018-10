A Porsche confirmou agora que vai mesmo avançar com a produção do seu segundo carro elétrico. Trata-se do Mission E Cross Turismo. A decisão foi tomada esta semana pela fabricante alemão que vai criar mais 300 postos de trabalho na fábrica de Zuffenhausen para a produção deste modelo.

Este Mission E Cross Turismo que é um derivado de quatro portas do Taycan, vai utilizar um sistema elétrico de 800 volts com 600 cv potência e que lhe vai permitir acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,5 segundos e chegar aos 200 km/h em menos de 12 segundos.

O Mission E Cross Turismo vai estar preparado para ser ligado à rede de carregamento rápido e a Porsche revelou que este modelo vai contar com uma autonomia estimada de 500 km.

VEJA TAMBÉM: