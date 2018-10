O protótipo do Tesla Model Y está aprovado para produção.

A confirmação foi feita por Elon Musk na conferência de apresentação de resultados do terceiro quartel de 2018, segundo noticia o «InsideEVs» acrescentando que o crossover elétrico deverá ser apresentado em março do próximo ano.

O Tesla Model Y deverá por base o chassi do Model 3 situando-se num segmento abaixo do SUV de luxo da marca, o Model X.

A produção do Model Y poderá estar já prevista para início de 2020 com o preço do crossover da Tesla estando também previsto para um patamar inferior ao do seu irmão maior X e situando-se entre os valores base do Model 3 e do Model S.