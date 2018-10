A Fiat lançou agora o novo 500L S-Design, uma edição especial que visa explorar, de acordo com a marca, uma nova forma de ser "Cool & Capable".

Este 500L S-Design é baseado na versão Cross, interpretação todo o terreno do 500L e surge como forma de “fugir à rotina diária e para se destacar pela inconfundível estética desportiva e completo equipamento de série".

Fiel à natureza icónica do Fiat 500, o novo 500L S-Design é a solução ideal para famílias jovens e modernas, particularmente aquelas que desejam ser dinâmicas e estar sempre conectadas. O novo 500L S-Design é uma edição especial que reúne os universos funcional e emocional da marca Fiat.

A nova edição especial combina a estética exterior e a posição de condução elevada do Cross com uma exclusiva carroçaria cor de bronze opaco, aliada ao teto preto brilhante e a atraentes detalhes em Myron nas molduras, puxadores das portas, capas dos retrovisores, molduras dos faróis traseiros, pára-choques dianteiro e grelha, para além de jantes em liga leve de 17'', bicolores, em preto brilhante com aplicações em Myron. Faróis de nevoeiro e vidros traseiros escurecidos completam a estética exterior do 500L S-Design.

Já no seu interior é notório o seu espírito desportivo, com a faixa do tabliê em preto opaco texturizado, decorado com o logo "500" em cobre, e pelos estofos especiais em tecido preto S-Design, traços distintivos que contribuem para consolidar o sucesso do modelo.

O visual ousado do 500L S-Design é acompanhado por um amplo equipamento de série que inclui ABS, ESP, seis airbags, cruise control, volante multifuncional em pele "techno", ecrã TFT a cores de 3,5'', banco traseiro fracionado 60/40 e luzes diurnas com LED. Além disso, o 500L S-Design oferece a mais avançada conectividade com o ecrã tátil UconnectTM 7" HD LIVE que assegura, de série, uma integração completa com smartphones, graças às funcionalidades Apple CarPlay e Android AutoTM.

Compatível com os limites mais restritivos estabelecidos pela norma Euro 6/D, a gama de motores disponível para o Fiat 500L S-Design inclui o motor Fire a gasolina de 1,4 litros e 95 cv, com caixa manual de 6 velocidades. Também com 95 cv, o MultiJet II turbodiesel de 1,3 litros, acoplado a caixa manual ou à transmissão robotizada Dualogic e, ainda, o mais potente MultiJet de 1,6 litros com 120 cv e caixa de velocidades manual.

O motor Fire a gasolina 1.4 de 95 cv integra software atualizado de forma a respeitar os novos limites, enquanto as renovadas versões diesel incluem um novo sistema que inclui, numa única solução, tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction - redução catalítica seletiva) com injeção de AdBlue para reduzir as emisões de óxidos de azoto (NOx) e filtro de partículas DPF (Diesel Particulate Filter) para reter e reduzir as partículas em suspensão.