A Ford anunciou agora que a produção do superdesportivo Ford GT será alargada por cerca de mais dois anos, de forma a satisfazer a enorme procura por parte dos clientes.

Assim, a empresa prepara-se para entregar cerca de 1.350 novas unidades do Ford GT a clientes de todo o mundo. A partir de 8 de Novembro e durante um mês, a Ford vai reabrir a janela de candidaturas a clientes de mercados seleccionados que aspirem juntar-se ao restrito grupo de proprietários do Ford GT.

Os potenciais proprietários poderão submeter as suas candidaturas através da plataforma dedicada, sendo que depois, os candidatos que vierem a ser aprovados irão trabalhar com o Ford GT Concierge Service, com vista a uma experiência de aquisição personalizada.

“A reacção ao nosso Ford GT é algo sem precedentes, com a procura a exceder a oferta numa proporção superior a seis para um”, referiu Hermann Salenbauch, Director da Ford Performance. “Com a extensão da produção do Ford GT por um período limitado, vamos conseguir manter a exclusividade deste superdesportivo e, ao mesmo tempo, oferecer a experiência de propriedade a um maior número de clientes, para além dos 80 proprietários europeus do Ford GT que, até à data, já receberam o seu modelo único e exclusivo”, acrescentou o mesmo responsável.

Recorde-se que a Ford tinha anunciado que a produção do Ford GT – modelo que conta com um motor V6 EcoBoost bi-turbo de 3,5 litros e dotado de arquitectura em fibra de carbono, aerodinâmica activa e com uma velocidade máxima de 347 km/h – era limitada a 1.000 veículos, ao longo de 4 anos, num processo iniciado em dezembro de 2016.

Mais recentemente, a companhia anunciou a criação de uma nova versão denominada Ford GT Heritage Edition, comemorativa dos 50 anos sobre as vitórias do Ford GT40 em Le Mans (1968 e 1969). Esta edição limitada conta com a decoração exterior Gulf Oil, em homenagem à versão de competição original, incluindo a combinação das cores Heritage Blue e Heritage Orange.

