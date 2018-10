Um carro levado para a autoestrada em más condições acabou por estar na origem de um tremendo acidente em cadeia que acabou por envolver dois veículos pesados, quatro de passageiros e muito aparato.

Um automóvel que circulava pela faixa mais à esquerda na autoestrada interestadual 465, próximo de Indianápolis, nos EUA, parou «de repente» quando o capô preso por uma corda elástica levantou e tapou o para-brisas. E ficou parado numa zona de sombra debaixo de uma ponte.

Dois carros são obrigados a desviar-se para a direita e um deles travando a marcha é colhido por trás por um dos camiões envolvidos sendo projetado para fora de estrada. O outro camião acidentado surge depois pela esquerda já a voltar-se e a cair de lado ocupando a autoestrada (supondo-se que estiveram nessa zona os restantes envolvidos).

Segundo informou a Polícia Estadual do Indiana, apesar do aparato, para além da violência dos choques, apenas houve um ferido menor a registar entre os seis veículos envolvidos neste acidente.

And the cause of this 6 vehicle crash; a failed bungee cord being used to hold down the engine hood which flew open and the driver lost control. So fortunate there weren’t any serious injuries. Poorly maintained vehicles shouldn’t be driven on the interstate or any other road. https://t.co/WCkF55eIwR

— Indiana State Police (@IndStatePolice) 18 de outubro de 2018