A Opel prepara-se para fazer novo avanço em informação e entretenimento com a introdução no topo de gama Insignia dos novos sistemas Multimedia e Multimedia Navi Pro. Toda a gama Insignia - Grand Sport, Sports Tourer, Country Tourer e GSi - passará a contar com uma nova geração de dispositivos que asseguram conectividade e entretenimento de elevado nível.

Os novos sistemas Multimedia e Multimedia Navi Pro do Insignia estão na linha da frente no que diz respeito a funcionalidade e utilização intuitiva, com ecrãs táteis que podem chegar às oito polegadas de diagonal. Destes sistemas fazem ainda parte ecrãs de alta definição integrados nos painéis de instrumentos, aos quais pode ser acrescentado um ‘head-up display’.

O topo de gama Multimedia Navi Pro inaugura uma nova geração de sistemas de navegação para a Opel. Entre várias funcionalidades contam-se serviços de navegação conectada para obter a melhor seleção de pontos de interesse e procura de destinos, bem como ‘Live Traffic’, preços de combustíveis em tempo real, informação sobre estacionamento no local de destino e atualizações de mapas ‘online’.

O ‘Live Traffic’ recorre a um ‘smartphone’ conectado ao sistema para obter informações a partir de três fontes distintas. Sem esta ligação, o dipositivo do automóvel acede a informação de protocolo TPEG através da emissão digital de rádio DAB/DAB+. São também recebidas transmissões TMC (Traffic Message Channel). As atualizações sobre a situação do tráfego ocorrem praticamente em tempo real e são integradas no processamento do itinerário de navegação. Isso proporciona alertas mais rápidos e precisos, em tempo útil. O sistema indica quais são as secções do percurso afetadas por congestionamentos e as prováveis causas. O sistema de navegação utiliza informação de trajetos efetuados anteriormente para calcular horas de chegada com maior precisão. Estão incluídas quatro atualizações de mapas transmitidas remotamente.

SCom o objetivo de facilitar a utilização, o interface homem-máquina do Multimedia e do Multimedia Navi Pro tem novo desenho e garante acesso direto às principais funções logo a partir do ecrã principal (áudio, navegação, telefone, etc). Comandos semelhantes aos de um ‘tablet’, incluindo a passagem dos dedos, são ergonómicos e simples de usar. O condutor tem acesso a vários controlos situados no volante. Sublinhe-se que o Multimedia Navi Pro pode ser operado através de comandos de voz.

A gama Insignia é a primeira a receber a nova geração de informação e entretenimento da Opel. Levando a funcionalidade e a operação intuitiva a novos patamares, os novos sistemas Multimedia e Multimedia Navi Pro são propostas avançadas neste domínio. A oferta alargar-se-á progressivamente a outros modelos.