Depois de ter revelado algumas imagens da nova KTM 790 Adventure R no passado mês de julho, a marca austríaca deu agora a conhecer um vídeo daquela que será uma das suas mais fortes apostas de off-road para 2019.

Esta nova KTM 790 Adventure R vai contar com um novo motor LC8, de 799 cc, que foi alterado para oferecer um maior binário. As suspensões WP, contam com uma forquilha completamente ajustável na frente e amortecedor PDS de grande curso na traseira.

Em matéria de travões, a 790 Adventure R recorre a pinças de 4 pistões e montagem radial na dianteira, ABS desconectável e com opção para utilização em off-road.

A nova aposta da marca austríaca com enorme capacidade ‘off-road’, vai ser apresentada oficialmente no próximo Salão de Milão, que terá lugar já no próximo mês de novembro.