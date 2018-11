A tradição já não é o que era e a Harley-Davidson vai mesmo entrar na era das motos elétricas em 2019. A icónica marca norte-americana aproveitou o Salão de Milão para dar apresentar oficialmente a sua primeira moto sem emissões de poluentes para a atmosfera e, pasme-se, sem o ruído que tantos fãs da marca gostam.

O desenvolvimento da nova LiveWire teve o seu início em 2014 e agora sem revelar muitos detalhes desta sua nova aposta, a Harley-Davidson informou que a sua primeira moto elétrica vai fazer uso de um motor de íman permanente com binário instantâneo para reações mais desportivas.

O motor colocado numa posição muito baixa reduz o centro de gravidade e a sua maneabilidade tanto em andamento, como parada. O processo de carregamento da bateria de iões de lítio pode ser realizado com um carregador de Nível 1 para as tomadas domésticas.

Pensada para as necessidades dos motociclistas urbanos, a LiveWire promete uma “aceleração surpreendente com um simples virar do acelerador – sem embraiagem ou mudanças de caixa necessárias”.

Em matéria de travões a LiveWire conta com pinças Brembo Monoblock que prendem discos duplos de 300 mm de diâmetro para oferecer uma travagem mais fiável e está dotada de um Sistema de Travagem Antibloqueio (ABS) e Sistema de Controle de Tração (TCS).

Esta primeira moto elétrica da Harley-Davidson conta ainda com sete modos de condução - quatro dos quais são definidos como padrão e mais três modos que podem ser definidos pelo condutor.

Já o quadro desta LiveWire é produzido em alumínio e possui uma suspensão ajustável que permite performances melhoradas.

A aposta da Harley-Davidson nas motos elétricas vai crescer nos próximos anos já que a ambição da marca norte-americana na mobilidade elétrica passa por até 2022 ter uma gama completa de motos não poluentes.

Conhecida pelo seu estilo de vida e identidade muito americana, a Harley-Davidson assume-se como uma das maiores fabricantes de motos a nível mundial e não parece disposta a perder a corrida da nova era da mobilidade.

A nova Harley-Davidson LiveWire vai estar à venda no próximo ano, e a marca anuncia para o próximo mês de janeiro a revelação de mais detalhes sobre a sua moto elétrica bem como os preços da sua nova moto.