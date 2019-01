A McLaren Automotive tem vindo a aumentar as vendas todos os anos desde a sua formação em 2010 e no ano que passou a fabricante britânica de supercarros quase que duplicou os números em relação a 2017.

As vendas globais da McLaren Automotive em 2018 totalizaram 4.806 carros num aumento de 43,9% relativamente ao ano precedente.

O mercado da América do Norte continua a ser o maior filão da McLaren com esta região a concentrar um terço dos compradores. Na Europa, as vendas aumentaram 44,2%, mas o maior salto foi dado pela China com uma subida de 122,5%.

A divisão McLaren Special Operations triplicou o número de encomendas.