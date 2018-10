A Mercedes anunciou os preços da estreante versão AMG do Classe A e da nova geração do SUV GLE.

O Mercedes-AMG A 35 4Matic já está disponível para encomenda e tem as primeiras entregas marcadas para dezembro deste ano, numa agenda que se aplica às duas versões oferecidas no lançamento.

O modelo standard de 2.0 litros e 306 cv de potência chega a um preço de 47.528,60 euros. Mas, para uma oferta que se prolonga pelos primeiros 18 meses do lançamento, a marca alemã lançará também o Mercedes-AMG A 35 4matic Edition 1 – com elementos de design exterior e interior para uma maior personalização – a um preço de 55.364,75 euros.

Com chegada marcada para início do próximo ano está a nova geração do Mercedes GLE, com o SUV a trazer duas variantes de motorização… e de preços base.

O Mercedes GLE 300 d 4Matic a diesel de 245 cv de potência começa a tabela de preços nos 65.807 euros. O Mercedes GLE 450 4Matic, com o motor a gasolina de seis cilindros com 367 cv de potência, associado a um sistema elétrico de 48 volts que lhe dá mais 22 cv, começa os preços nos 72.649,50 euros.