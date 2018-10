A Mitsubishi prepara-se para celebrar os 40 anos da sua pick-up L200, com o lançamento já no próximo dia 9 de novembro da nova geração do conhecido modelo.

Desde que lançou a primeira L200 em 1978, a Mitsubishi produziu até hoje 4,7 milhões desta pick-up e a marca já fez saber que a sua nova série vai contar um melhoramento a nível do desempenho, funcionalidade e segurança com base no contributo de milhares de clientes da marca em todo o mundo.