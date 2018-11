A BMW revelou agora novas imagens da terceira geração do Z4 Roadster, que foi apresentado aos jornalistas em Portugal.

As imagens foram captadas na Serra da Arrábida e mostram o novo Z4 Roadster que vai chegar ao mercado no primeiro trimestre de 2019.

A terceira geração do Z4 que apresenta uma distância mais curta entre eixos para uma maior agilidade anuncia uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 4.6 segundos na sua versão mais potente de 340 cv.

Destaque para o regresso à capota de lona, que pode ser operada eletricamente com a viatura em andamento até aos 50 km/h e que surge esteticamente integrada com a carroçaria

Cm faróis de tecnologia LED, a versão M40i, topo de gama, conta com o novo motor seis cilindros em linha com uma potência de 340 cv, uma suspensão desportiva com amortecedores controlados electronicamente, sistema de travagem M Sport e um diferencial M Sport controlado electronicamente, e leva apenas 4,6 segundos para acelerar dos 0 aos 100 km/ h.

VEJA TAMBÉM: