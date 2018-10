A Ponte Beaver no Arkansas, EUA, tem circulação proibida a veículos com peso superior a 10 toneladas, mas não foi isso que impediu um autocarro de atravessá-la, com a estrutura a ressentir-se do peso do veículo.

Construída em 1949, a Ponte Beaver é uma via histórica sendo uma ponte suspensa de apenas uma faixa com um tabuleiro de madeira. E, como já se referiu, com trânsito proibido a veículos com mais de dez toneladas de peso.

Na semana que passou, o condutor de um autocarro de passageiros decidiu atravessá-la. A travessia foi filmada e o vídeo de Barb Hartman Mather difundido pela «WNA News» mostra como a ponte «sofreu» perante a decisão.

O tabuleiro de madeira da ponte vai abaulando e ondulando à medida que passa aquele veículo de passageiros com três eixos e um peso comumente na ordem das (pelo menos) 25 toneladas – perante a visão de alguns outros automobilistas que não deixam de buzinar perante o perigo iminente.

Não ficou a saber-se por enquanto se o autocarro transportava passageiros na altura, mas sabe-se que a ponte – já com circulação condicionada devido a manutenção neste mês de outubro – foi, entretanto, fechada para ser alvo de uma inspeção depois da passagem do autocarro.