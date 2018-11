A Porsche continua a trabalhar com vista ao lançamento da oitava geração do novo 911, que vai chegar ao mercado em 2019 e desta vez decidiu revelar os testes que tem andado a realizar com o novo modelo.

A marca germânica já está na fase final de testes realizados em várias zonas do globo, em zonas climáticas com grandes diferenças de temperatura, onde nada é deixado ao acaso.

Andreas Pröbstle, responsável pelo projeto do novo 911 já sublinhou que estes são testes de grande importância, "temos de ter a certeza de que o veículo é capaz de viajar através de todas as regiões do mundo sem falhas".

Os testes da Porsche levaram o novo 911 desde de paragens quentes do Médio Oriente ao Death Valley nos EUA, passando pelo frio da Finlândia ou a China e mesmo pelo circuito de Nürburgring.

“Além da sua performance, é a capacidade para ser usado no dia-a-dia. É por isso que testamos os veículos em todas as condições, em todas as regiões e em todas as temperaturas. A transmissão dos veículos deve funcionar sem falhas, assim como os seus fluidos, sistemas, processos operacionais e ecrãs”, acrescentou Andreas Pröbstle.

VEJA TAMBÉM: